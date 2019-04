Dopo una mattinata debole la borsa svizzera ha virato in positivo. Alle 15.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9566,78 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,22% a 11'410,94 punti.

Gli investitori appaiono prudenti in considerazione dell'avvio della nuova stagione dei risultati trimestrali. Ad aprire le danze in ambito SMI saranno domani Givaudan (+0,76%) e Sika (-0,45%). Sempre domani farà il suo sbarco in borsa Alcon, che estrometterà dall'SMI Julius Bär (-0,07%), mentre venerdì sarà il turno di Stadler Rail.

Fra i titoli ad elevata capitalizzazione va rilevato il buon andamento di Novartis (+0,80%) e Roche (+0,47%), che mostrano più dinamismo di Nestlé (+0,21%). In difficoltà appaio i bancari UBS (-0,36%) e Credit Suisse (-0,65%). Stentano a decollare anche valori squisitamente ciclici come ABB (+0,10%).

