La Borsa svizzera accelera leggermente nel primo pomeriggio, con l'indice SMI dei principali titoli che a due ore circa dalla chiusura segna una progressione dello 0,46% a 9'391,66 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,41% a quota 10'981,85.

In genere i mercati guardano con soddisfazione ai "sostanziali progressi" raggiunti nel negoziato commerciale tra USA e Pechino al termine del settimo round di colloqui chiusosi ieri a Washington. Gli investitori si sono detti in particolare sollevati dopo la decisione di Donald Trump di rinviare gli aumenti tariffari sui prodotti importati dalla Cina. "L'umore è buono e la tendenza al rialzo potrebbe continuare", ha commentato un trader.

Sulla piazza finanziaria zurighese i listini sono sostenuti dai bancari: UBS sta allungando dell'1,29%, Credit Suisse dell'1,60% e Julius Bär del 3,0%. Robusto, nello stesso comparto finanziario, anche l'andamento degli assicurativi Zurich Insurance (+0,83%), e Swiss Life (+0,88%). In lieve progressione pure Swiss Re (+0,18%). Nel segmento del lusso Richemont rimbalza dell'1,72% e Swatch del 3,87%.

Si stanno intanto riprendendo, dopo una mattinata trascorsa in negativo, due dei tre pesi massimi difensivi: il gigante dell'alimentare Nestlé sale dello 0,31% e Novartis dello 0,07%. Ancora in perdita di velocità, invece, Roche (-0,25%), che stamane ha indicato di aver rilevato Spark Therapeutics, società americana specializzata nelle terapie geniche, per un importo di 4,3 miliardi di dollari. In una nota odierna, Roche precisa che i consigli d'amministrazione delle due società hanno approvato la transazione all'unanimità. Lonza, che ha annunciato una riorganizzazione interna, mette a segno un progresso del 3,66%.

Sul mercato allargato Santhera sta salendo dell'82,14% (a 10.40 franchi): uno studio a lungo termine ha dimostrato l'efficacia del prodotto principale della società - Idebenon - che gli analisti ritengono abbia un potenziale di vendita di oltre un miliardo di dollari. Elma, che ha annunciato per il 2018 un aumento di vendite, nuovi ordini e utile netto, sta progredendo del 16,09%.

