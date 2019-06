La borsa svizzera, partita piatta, accelera in mattinata con l'indice SMI dei titoli guida che verso le 11.20 segna un rialzo dello 0,68% a 9'918,32 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,59% a quota 11'968,98.

Negli Stati Uniti inizia oggi una riunione di due giorni della Fed americana, i cui risultati sono attesi per domani sera. A causa della debolezza dell'economia globale e dei rischi geopolitici, i mercati finanziari stanno speculando su un possibile taglio dei tassi di interesse.

Il presidente della BCE Mario Draghi, inaugurando un simposio delle banche centrali a Sintra, in Portogallo, ha intanto detto oggi che "ulteriori tagli dei tassi e misure per mitigare qualsiasi effetto collaterale" continuano a far parte degli strumenti a disposizione dell'istituto. In Svizzera Credit Suisse ha mantenuto invariate le previsioni di crescita dell'economia elvetica, mentre il KOF Consensus le ha riviste leggermente al rialzo.

Sulla piazza zurighese appaiono deboli i bancari UBS (-0,78%) e Credit Suisse (-0,87%), mentre avanzano - nello stesso comparto finanziario - gli assicurativi Zurich Insurance (+0,35%), Swiss Life (+0,42%) e Swiss Re (+0,32%). Solida, finora, la prestazione dei pesi massimi difensivi: il colosso dell'alimentare Nestlé allunga dello 0,63%, ma risultano in progressione pure i farmaceutici Novartis (+1,34%) e Roche (+1,05%). Tonica anche Alcon (+1,43%).

Si riprende intanto il segmento del lusso, dopo le perdite subite a causa delle tensioni politiche ad Hong Kong: Swatch registra una variazione positiva dello 0,43% e Richemont dell'1,31%, Tutti di segno più i titoli ciclici, ad eccezione di LafargeHolcim che arretra dello 0,44%.

Sul mercato allargato le azioni di AMS rimangono sottoposte a una notevole pressione (-4,64%). L'industria dei semiconduttori subisce infatti le conseguenze della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. In forte rialzo, invece, Wisekey (+10,0%): la società specializzata nella sicurezza informatica intende riacquistare azioni proprie fino ad un massimo del 10% del capitale sociale.

