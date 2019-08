La borsa svizzera accentua le perdite con l'indice SMI dei principali titoli che a due ore circa dalla chiusura segna una flessione dello 0,88% a 9'674,30 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,93% a quota 11'762,34.

Sui mercati europei sono ancora una volta gli ordini di vendita a prevalere, con le banche a guidare il ribasso. Gli investitori osservano con preoccupazione le tensioni commerciali irrisolte tra Usa e Cina e non trovano segnali rassicuranti da parte delle Banche centrali. Pesano i disordini politici a Hong Kong e in Argentina e anche la crisi di governo in Italia rischia di generare incertezze nell'area dell'euro.

Sulla piazza zurighese al centro dell'attenzione vi è sempre Swiss Life, che stamane ha annunciato utili semestrali in crescita del 10%, a 617 milioni di franchi, e un risultato operativo in progressione del 6% a 846 milioni di franchi. I dati sono superiori alle attese degli analisti, ma il titolo in borsa sta scivolando dell'1,16%.

Stando agli analisti la flessione è dovuta a realizzi di guadagno, in un mercato orientato al ribasso, dopo che le azioni Swiss Life dall'inizio dell'anno sono salite di oltre il 20%. Debole, nello stesso comparto assicurativo, pure Zurich Insurance (-0,66%), mentre Swiss Re allunga leggermente dello 0,23%.

Tra i bancari UBS incassa un calo del 2,10% e Credit Suisse dello 0,90%, mentre tra i pesi massimi difensivi anche il gigante dell'alimentare Nestlé ha virato in negativo (-0,62%), imitando Roche (-0,51%) e Novartis (-1,37%). Penalizzato pure il segmento del lusso: Swatch cede lo 0,67% e Richemont l'1,05%.

Lafargeholcim (-0,90%), tra i titoli ciclici, non sta approfittando delle raccomandazioni di acquisto emesse da Goldman Sachs. Sotto la soglia della parità pure ABB (-0,11%) e Adecco (-1,57%). Sul mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Dätwyler (-0,41%), Tornos (-2,84%) e Arbonia (-1,82%).

Neuer Inhalt Horizontal Line