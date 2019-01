Prosegue anche nel pomeriggio il buon momento della Borsa svizzera, che ha ampliato i guadagni messi a segno il mattino: verso le 14.50, l'indice SMI dei titoli guida saliva dell'1,25% a 8968,71 punti. L'indice completo SPI avanzava dell'1,20% a 10'492.37 punti.

Due soltanto i titoli in perdita: Swatch (-1,46%) e Richemont (-0,78%), penalizzati dai dati sull'export degli orologi, in rallentamento negli ultimi mesi del 2018.

Tutti gli altri titoli sono in progressione, con quelli bancari in crescita di oltre l'1%. Ciò vale anche per i difensivi Roche, Novartis e Nestlé.

Miglior titolo al momento è Lonza (+2,49%), azienda che questa settimana presenterà i risultati.

