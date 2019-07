Dopo una mattinata piuttosto debole, gli indici della Borsa svizzera si sono rafforzati, complici soprattutto i risultati trimestrali sopra le attese pubblicati da diverse grandi banche americane. Alle 15.15 l'SMI avanza dello 0,55% a 9'862.78 punti.

Bene anche l'SPI che sale dello 0,37% a 11'938.85 punti

Tra le blue chip elvetiche si mette così in mostra Credit Suisse (+2,76%); più contenuta la progressione di UBS (+0,84%). In forte crescita anche il lusso, con Swatch che sale del 2,03% e Richemont dell'1,80%, Lonza (+1,54%) e Roche (+1,06%). Positiva anche Novartis (+0,58%) mentre il terzo peso massimo difensivo Nestlé (-0,35%) traina al ribasso il listino. In calo sono pure Swisscom (-0,43%), SGS (-0,42%) e Adecco (-0,04%).

Nel listino allargato Partners Group cresce dell'1,26,% mentre DKSH perde il 2,44%; entrambi hanno pubblicato oggi i risultati semestrali. Sotto pressione anche Schmolz + Bickenbach (-5,26%), che abbassa nettamente le proprie previsioni circa l'andamento degli affari nel 2019 dopo un calo delle vendite e soprattutto degli utili nel secondo trimestre. Bossard (-4,04%) continua a soffrire per diversi commenti negativi da parte di analisti.

GAM infine perde il 2,38%. Il gestore patrimoniale zurighese ha fatto sapere di aver ottenuto la totalità del ricavato della vendita dei fondi absolute return (absolute return bond funds, ARBF) restanti. Complessivamente verrà rimborsato agli investitori il 100,5% in media del valore netto d'inventario degli importi detenuti nei rispettivi fondi all'inizio della liquidazione avviata in seguito alla vicenda della sospensione - e poi del licenziamento - di un direttore responsabile di investimenti miliardari, Tim Haywood, a causa di irregolarità nella gestione dei rischi e nella documentazione dei fondi. Gli ultimi pagamenti sono previsti entro la fine di luglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line