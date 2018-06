Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 15.50 18 giugno 2018 - 15:50

Dopo un'apertura in calo, la Borsa svizzera ha ampliato le perdite nel pomeriggio. Verso le 15.30 l'indice dei valori guida SMI cedeva l'1,54% a 8'509,54 punti e quello allargato SPI l'1,47% a 10'247,31 punti.

Gli investitori continuano a essere preoccupati dei rischi di una guerra commerciale.

Sul listino principale - dove tutti i titoli sono in rosso - pesano in particolare i difensivi Nestlé (-1,53%) e Novartis (-2,62%). Su quest'ultimo si è espressa in modo prudente la banca britannica Barclays. Più contenuto appare invece il calo della concorrente Roche (-0,54%).

Tra gli assicurativi Swiss Re cede oltre l'1% (-1,18%) mentre Zurich e Swiss Life si contraggono rispettivamente dello 0,71% e dello 0,89%.Male anche i bancari con UBS che è in flessione dell'1,88%, Credit Suisse dell'1,56% e Julius Bär dell'1,57%.

Neuer Inhalt Horizontal Line