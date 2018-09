Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2018 15.45 18 settembre 2018 - 15:45

La Borsa svizzera ha ampliato le perdite nel primo pomeriggio dopo l'annuncio della Cina di nuovi dazi nei confronti degli Stati Uniti, una rappresaglia a quelli varati poche ore prima da Washington. Alle 15.30 l'SMI perde lo 0,61% a 8'881.76 punti.

Da parte sua l'indice allargato SPI cede lo 0,55% a 10'605.00 punti.

Tra le blue chip in luce Julius Bär (+1,03%). In rialzo anche il lusso - Swatch +0,57% e Richemont +0,32% - così come Sika (+0,71%), Swisscom (+0,43%) e SGS (+0,16%).

Pesano sul listino soprattutto i pesi massimi difensivi, a partire dai due colossi farmaceutici Novartis (-1,20%) e Roche (-0,97%). Nestlé scende dello 0,40% dopo la cessione - considerata positiva dagli analisti - dell'assicuratore vita Gerber Life per 1,55 miliardi di dollari.

