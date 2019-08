Rimane in negativo anche nel pomeriggio la Borsa svizzera. Attorno alle 15:00 l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,53% a 9'886,38 punti, quello allargato SPI lo 0,47% a 12'008,07.

Come su tutti i mercati internazionali, pesa l'annuncio del presidente americano Donald Trump di una nuova raffica di dazi del 10% su 300 miliardi di dollari di merci e prodotti cinesi importati in Usa, dopo quelli al 25% su 250 miliardi di export made in China.

A livello congiunturale, a giugno i prezzi della produzione industriale sono scesi di 0,6% sia nella zona euro che nella Ue-28. I cali più ampi si sono registrati in Lituania (-2%), Grecia (-1,9%) e Danimarca (-1,7%). Aumenti invece ci sono stati in Lettonia (+1,7%), Estonia e Cipro (+0,3%).

L'economia americana ha invece creato in luglio 164 mila posti di lavoro, poco sotto le attese degli analisti, che ne prevedevano 165 mila. Il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,7%.

Rispetto al mattino sul listino elvetico sono aumentati i titoli in positivo. Particolarmente dinamici risultano Roche (+0,69%) e Alcon (+0,45%). Rimangono invece ancora pesanti Credit Suisse (-3,95%), Swatch (-3,04%) e Richemont (-3,02%).

