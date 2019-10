Partiti al rialzo, per poi scivolare a metà mattinata sotto la parità, gli indici alla Borsa svizzera hanno recuperato in parte le perdite, pur evolvendo ancora in territorio negativo: poco dopo le 14.45, l'indice principale SMI cedeva lo 0,17% a 10'060.71 punti.

L'indice completo SPI cedeva lo 0,15% a 12,214.32 punti. Le vendite su Nestlé e Roche deprimono i listini, come anche LafargeHolcim.

Tra i bancari, Credit Suisse - coinvolto nella vicenda del pedinamento di un suo ex manager - cede lo 0,78% dopo una avvio in crescita. In territorio positivo invece la concorrente UBS (+0,13%). Ricercati i titoli assicurativi, tutti in progressione.

