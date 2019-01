La borsa svizzera ha avviato le contrattazioni in calo, con l'indice SMI dei titoli principali in flessione dello 0,33% a 8.981,52 punti, mentre l'indice complessivo SPI scende dello 0,27% a quota 10.483,41.

Al centro dell'attenzione oggi vi è UBS, che stamane ha annunciato di aver conseguito nel 2018 utili per 4,9 miliardi, contro i 969 milioni dell'esercizio precedente. In borsa il titolo sta cedendo il 3,32%. In perdita di velocità anche SGS (-1,19%), che per la prima volta lo scorso anno ha superato il miliardo di franchi di utile operativo.

Avvio di seduta in calo anche a Parigi (CAC 40 -0,55% a 4.841,18 punti), Francoforte (DAX -0,53% a 11.076,98 punti), Milano (Ftse Mib -0,59% a 19.523 punti) e Londra (FTSE-100 -0,53% a 6.933,30 punti).

Stamane la borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in negativo, sulle aspettative di un ridimensionamento della crescita dell'economia globale, come indicato dal Fondo monetario internazionale, mentre il mercato attende maggiori indicazioni dai negoziati per la Brexit e le trattative sul commercio tra Cina e Usa. Il Nikkei ha ceduto lo 0,47% a quota 20'622,91.

Chiusura in rialzo, invece, per Wall Street, con il Dow Jones che ieri ha guadagnato l'1,38% a 24'706,35 punti, il Nasdaq l'1,02% a 7157,23 punti e l'indice S&P500 l'1,36% a 2671,77 punti.

