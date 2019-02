La Borsa svizzera ha aperto oggi le contrattazioni in flessione: alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,21% a 9'123.53 punti, quello allargato SPI dello 0,22% a 10'671.57 punti.

Partenza negativa anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi cedeva lo 0,24% a 7.155,53 punti, il DAX di Francoforte che perdeva lo 0,54% a 11.262,97 punti, il CAC 40 di Parigi che scendeva dello 0,06% a 5.075,75 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un -0,28% a 19.938 punti.

Stamani la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in ribasso: il Nikkei ha ceduto lo 0,59% a quota 20.751,28. Chiusura in territorio negativo ieri sera anche per la Borsa di New York: il Dow Jones ha perso lo 0,08% a 25'390,30 punti, il Nasdaq lo 0,36% a 7375,28 punti e lo S&P 500 lo 0,22% a 2.731,61 punti.

