Avvio in calo oggi alla Borsa svizzera: verso le 9.30 l'indice dei valori guida SMI cedeva il 2,13% a 9'927.26 punti lo e quello allargato SPI l'1,76% a 12'130,31 punti.

Il crollo dei principali indici oltre Oceano, ieri non ha incoraggiato i detentori di capitali ad assumersi i rischi in un contesto di rinnovato panico per la diffusione del coronavirus.

In perdita hanno aperto anche le principali piazze finanziarie europee: a Parigi il Cac40 cede il 2% a 5'253,82 punti, a Francoforte il Dax scende del 2,06% a 11’700,37 punti, a Londra il FTSE 100 perde l'1,29% a 6’618,62 punti e a Milano il Ftse Mib si contrae dell'1,99%.

La Borsa di Tokyo ha ceduto ulteriore terreno nell'ultima seduta della settimana, assestandosi ai minimi in 6 mesi dopo l'ennesima correzione registrata nella notte dagli indici azionari Usa. I timori di un'ulteriore espansione del coronavirus a livello globale fanno perdere al Nikkei il 2,72% a quota 20'749,75, con una flessione di 579 punti.

Il coronavirus ha determinato ieri anche il crollo di Wall Street: Dow Jones ha perso che perde il 3,58% a 26'121,28 punti, il Nasdaq il 3,20% a 8'738,59 punti e l'indice S&P500 il 3,39% a 3'024,14 punti.

