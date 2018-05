Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 9.21 31 maggio 2018 - 09:21

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni stamane in territorio positivo: alle 09:15 circa l'indice principale SMI guadagna lo 0,61% a 8'631.07 punti, quello allargato SPI lo 0,53% a 10'344.02 punti.

Apertura in rialzo anche nel resto d'Europa. A Milano, l'indice Ftse Mib avanza dello 0,38% a 21'881 punti, a Parigi il CAC 40 dello 0,25% a 5'440 punti, a Londra il FTSE-100 dello 0,15% a 7'701 punti e a Francoforte il Dax dello 0,08% a 12'794 punti.

L'imminente annuncio del presidente americano Donald Trump sui dazi per l'import di acciaio e alluminio da Messico, Canada e Ue non sembra dunque spaventare. In giornata, attesi diversi dati macro, tra cui quelli su disoccupazione e inflazione sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Neuer Inhalt Horizontal Line