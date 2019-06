Apertura in crescita per la borsa svizzera: alle 9.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9788,08 punti, in progressione dello 0,40% rispetto a venerdì scorso, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,34% a 11'822,02 punti.

L'avvio di seduta è piuttosto dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,73% rispetto a venerdì a 12'133,60 punti), Londra (FTSE-100 +0,33% rispetto a ieri a 7398,95 punti), Parigi (Cac 40 +0,01% rispetto a ieri a 5382,88 punti) e Milano (Ftse Mib +0,05% rispetto a ieri a 20'495 punti).

Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dello 0,30% a 26'062,68 punti, il Nasdaq è avanzato dell'1,05% a 7823,17 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno una progressione dello 0,47% a 2886,73 punti. La Borsa di Tokyo ha recuperato sul finale di seduta, sostenuta dal graduale indebolimento dello yen. Il Nikkei ha fatto segnare una variazione positiva dello 0,33% a quota 21'204,28 punti.

