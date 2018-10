Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 ottobre 2018 9.17 08 ottobre 2018 - 09:17

Apertura in calo per la borsa svizzera: alle 9.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 9001,21 punti, in flessione dello 0,45% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,42% a 10'653,73 punti.

L'avvio di seduta si è rivelato in rosso, con accenti diversi, anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,55% a 12'044,96 punti), Londra (Ftse 100 -0,06% a 7314,20 punti), Parigi (Cac 40 -0,25% a 5345,85 punti) e Milano (Ftse Mib -0,88% a 20'167 punti).

Tokyo è chiusa per festività. Venerdì Wall Street ha chiuso in negativo: il Dow Jones ha perso lo 0,67% a 26'448,14 punti, il Nasdaq ha ceduto l'1,16% a 7788,45 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,55% a 2885,60 punti.

