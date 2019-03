La borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne in leggero rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,20% a 9'407,61 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,16% a quota 11'163,65.

Avvio di seduta positivo anche a Parigi (l'indice CAC 40 segna +0,10% a 5'312 punti), Francoforte (Dax +0,22% a 11'445 punti), Londra (Ftse 100 +0,17% a 7'196 punti) e Milano (Ftse Mib +0,10% a 21'160 punti).

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in lieve ribasso, con gli investitori che hanno ridotto la propria esposizione sul mercato azionario dopo la riscossione dei dividendi in vista del termine dell'anno fiscale in Giappone, previsto il 31 marzo. L'indice Nikkei ha segnato una contrazione dello 0,23% a quota 21'378,73.

Chiusura in territorio positivo, invece, per Wall Street. Il Dow Jones è salito ieri dello 0,55% a 25'658,00 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,71% a 7691,52 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,72% a 2818,45 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line