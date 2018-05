Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 9.24 17 maggio 2018 - 09:24

La Borsa svizzera ha aperto oggi le contrattazioni in lieve flessione: alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,09% a 8'965.40 punti, quello allargato SPI dello 0,08% a 10'678.67 punti.

Partenza debole anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi cedeva lo 0,16% a 7'721,67 punti, il DAX di Francoforte che perdeva lo 0,09% a 12'985,14 punti mentre il CAC 40 di Parigi guadagnava lo 0,05% a 5'570,39 punti. Dopo il tonfo di ieri il FTSE Mib di Milano segnava in apertura un +0,41% a 23'830,61 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso le contrattazioni in rialzo, con il Dow Jones salito dello 0,25% a 24'768,93 punti, il Nasdaq dello 0,63% a 7'398,30 punti e lo S&P 500 dello 0,41% a 2'722,46 punti. In scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi stamani anche la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in progressione: il Nikkei è cresciuto dello 0,53%, a 22.838,37 punti.

