Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 luglio 2018 9.21 11 luglio 2018 - 09:21

La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni in territorio negativo, con l'indice SMI dei titoli guida che dopo i primi scambi segna una flessione dello 0,83% a 8.695,78 punti, mentre il listino complessivo SPI scende dello 0,71% a quota 10.442,03.

La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha fatto segnare nel corso della notte un'ulteriore accelerazione: l'amministrazione Trump ha infatti messo a punto una lista di prodotti importati dalla Cina per un valore di 200 miliardi di dollari cui potranno essere imposti dazi del 10%. La guerra dei dazi ha affossato la Borsa di Tokyo: l'indice Nikkei ha ceduto l'1,19% a quota 21.932,21.

Apertura in rosso per le Borse europee. Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,82% a 12.506 punti, Milano in perdita dello 0,77% a 21.888 punti e Parigi in ribasso dello 0,75% a 5.393 punti. Dopo i primi scambi scendono pure Londra (-0,87% a 7624 punti) e Madrid (-0,84% a 9.800 punti).

Ieri Wall Street ha invece terminato in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dello 0,57% a 24.918,51 punti, il Nasdaq dello 0,04% a 7759,20 punti, e lo S&P 500 dello 0,35% a 2793,78 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line