Primi scambi in rialzo per la Borsa svizzera: alle 09.12 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'094,74 punti, in progressione dello 0,50% rispetto alla chiusura di ieri, che ha costituito il record storico per l'indice principale.

L'indice allargato SPI è cresciuto dello 0,81% a 13'387,78 punti.

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,81% a 13'605 punti), Londra (Ftse 100 +0,92% a 7515,15 punti), Parigi (Cac 40 +0,54% a 6047,96 punti) e Milano (Ftse Mib +0,43% a 24'614 punti).

Anche Wall Street ieri ha chiuso in rialzo (Dow Jones +0,60% a 29'277,98 punti, Nasdaq +1,13% a 9228,39 punti, il massimo di sempre). La borsa di Tokyo oggi è chiusa per festività.

Neuer Inhalt Horizontal Line