Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 9.21 19 settembre 2018 - 09:21

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo: alle 09.15 l'indice principale SMI avanza dello 0,12% a 8'926.74 punti, quello allargato SPI dello 0,22% a 10'663.66 punti.

Tra le blue chip subito pesante Adecco (-4,09%), la quale ha fatto sapere oggi di aver registrato una crescita meno marcata in luglio e agosto e pure in settembre i volumi lasciano presagire un ulteriore rallentamento.

Avvio in rialzo anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi saliva dello 0,11% a 7.308,45 punti, il DAX di Francoforte che cresceva dello 0,09% a 12.168,20 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un +0,03% a 21.235 punti. In controtendenza il CAC 40 di Parigi (-0,02% a 5.362,94 punti).

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in positivo, con gli investitori che prevedono un impatto più limitato sul commercio globale dopo i nuovi dazi - meno gravosi delle aspettative - imposti dagli Stati Uniti alle importazioni cinesi. L'indice Nikkei si è assestato sui massimi in 8 mesi, segnando un progresso dell'1,08% a quota 23.672,52.

Chiusura in rialzo pure per Wall Street, col Dow Jones che ha guadagnato lo 0,71% a 26.246,96 punti, il Nasdaq lo 0,76% a 7956,11 punti e lo S&P 500 lo 0,54% a 2.904,31 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line