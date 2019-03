La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo: alle 09.10 l'indice principale SMI avanzava dell'1,02% a 9'483,72 punti, quello allargato SPI dell'1,01% a 11'123.21 punti.

La giornata a Zurigo si prospetta tranquilla, secondo gli analisti: non dovrebbero esserci molte variazioni di peso. Pochi anche gli impulsi provenienti dall'estero.

Avvio in rialzo anche per le principali piazze europee: il FTSE 100 di Londra guadagna lo 0,36% a 7.211,61 punti, il DAX di Francoforte cresce dello 0,18% a 11.608,67 punti, il CAC 40 di Parigi progredisce dello 0,06% a 5.352,88 e il FTSE Mib di Milano segna un +0,34% a 20.947 punti.

In positivo anche le borse asiatiche, con gli investitori che sembrano aver accantonato i timori per l'economia globale che avevano condizionato la scorsa settimana. Tokyo ha terminato la seduta in positivo con la Bank of Japan (Boj) che ha mantenuto ferma la politica monetaria, nonostante la revisione al ribasso dell'outlook sull'economia. Il Nikkei è aumentato dello 0,77% a quota 21.450,85.

Chiusura debole ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,03% a 25.711,33 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,16% a 7.630,91 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,08% a 2.808,58 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?