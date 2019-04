La borsa svizzera ha avviato le contrattazioni in leggero rialzo, con l'indice SMI dei titoli guida che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,18% a 9.672,65 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,21% a quota 11.640,36.

Al centro dell'attenzione UBS, che stamane ha annunciato utili trimestrali in calo: il titolo in borsa allunga in apertura dell'1,16%. Trend negativo invece per Credit Suisse che cede lo 0,85%.

Sulle principali piazze europee avvio di seduta negativo a Milano (l'indice Ftse Mib segna una flessione dello 0,12% a 21.689 punti), Parigi (CAC 40 -0,12% a 5.569,21 punti), Londra (FTSE-100 -0,19% a 7.457,21 punti) e Francoforte (DAX -0,07% a 12.304,53 punti).

Ieri Wall Street ha chiuso in flessione: il Dow Jones ha perso lo 0,22% a 26.597,05 punti, il Nasdaq lo 0,23% a 8102,01 punti e lo S&P 500 lo 0,22%% a 2927,29 punti. La Borsa di Tokyo ha recuperato stamane sul finale di seduta dopo un avvio incerto e l'arresto della fase di apprezzamento dello yen. Il Nikkei ha fatto segnare un rialzo dello 0,48%, a quota 21.307,58.

