La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne in rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,64% a 9'720.15 punti, mentre l'indice completo SPI sale dello 0,53%% a quota 11'747.04.

Avvio di seduta positivo anche a Milano (l'indice Ftse Mib segna +0,35% a 20.248 punti), Francoforte (DAX +0,42% a 12.003,92 punti), Parigi (CAC 40 +0,40% a 5.353,50 punti) e Londra (FTSE-100 +0,24% a 7.277,26 punti).

La Borsa di Tokyo ha terminato l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, trainata da Wall Street e dalle aspettative di uno sviluppo favorevole alle negoziazioni ancora in corso tra Usa e Messico, per impedire l'applicazione di nuovi dazi. Il Nikkei segna un rialzo dello 0,53% a quota 20.884,71, aggiungendo 110 punti.

Chiusura in territorio positivo, ieri sera, anche per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,73% a 25'727,20 punti, il tecnologico Nasdaq dello 0,53% a 7615,55 punti e l'ampio S&P 500 dello 0,62% a 2843,69 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line