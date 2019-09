La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo: alle 09.15 l'indice principale SMI avanza dello 0,45% a 10'064.26 punti, quello allargato SPI dello 0,39% a 12'200.50 punti.

Avvio in calo invece per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi cedeva lo 0,24% a 7.296 punti, il DAX di Francoforte che perdeva lo 0,27% a 12.355 punti, il CAC 40 di Parigi che scendeva dello 0,05% a 5.617 punti. Il FTSE Mib di Milano segnava per contro un +0,08% a 21.965 punti.

Stamani la Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in rialzo, con l'indice di riferimento ai massimi in 5 mesi dopo la decisione della Federal Reserve di ridurre il costo del denaro per la seconda volta da inizio anno per sostenere l'economia. Il Nikkei sul finale ha fatto segnare un progresso dello 0,38% a quota 22.044,45.

Chiusura contrastata ieri sera per Wall Street: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,13% a 27.147,08 punti, mentre il Nasdaq ha perso lo 0,11% a 8.177,39 punti. In territorio positivo l'indice S&P 500 che è salito dello 0,03% a 3.006,73 punti.

