Avvio al rialzo oggi per le Borse europee.

Avvio in rialzo oggi per i listini alla Borsa svizzera, in concomitanza con l'ulteriore allentamento delle misure protettive contro il coronavirus.

Poco dopo le 09.10, l'indice SMI saliva dello 0,22% a 9686.69 punti e l'indice allargato dello 0,20% a 12'061.38 punti.

Avvio di seduta positivo anche per le principali piazze europee: a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,93% a 17.600 punti. Londra sale dello 0,59% a 5.970 punti, Francoforte dello 0,40% a 10.948 punti e Parigi dello 0,25% a 4.561 punti.

Per quanto riguarda le Borse asiatiche, Tokyo ha registrato una variazione positiva dell'1,05%.

