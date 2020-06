Avvio positivo oggi per la Borsa svizzera.

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo e alle 09.45 circa l'indice principale SMI avanza dell'1,20% a 9'949.31 punti mentre quello allargato SPI sale dell'1,12% a 12'382.82 punti.

Avvio in rialzo anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi saliva dello 0,34% a 6.187 punti, il DAX di Francoforte - piazza che ieri era chiusa per festività - che cresceva del 2,67% a 11.896 punti, il CAC 40 di Parigi che progrediva dello 0,78% a 4.799 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un +0,82% a 18.676 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso positiva. Il Dow Jones è salito dello 0,36% a 25'475,02 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,66% a 9552,05 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,38% a 3055,73 punti. Stamani a Tokyo il Nikkei ha chiuso con un progresso dell'1,19%, a quota 22.325,61.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet