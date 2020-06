La Borsa svizzera questa mattina ha aperto le contrattazioni in territorio positivo (foto d'archivio)

La Borsa svizzera ha aperto le contrattazioni in territorio positivo e attorno alle 09.30 l'indice principale SMI avanza dello 0,61% a 10'137,02 punti mentre quello allargato SPI sale dello 0,44% a 12'516,77 punti.

Avvio di seduta in rialzo anche per le principali Borse europee all'indomani dell'ampliamento del programma di acquisto di titoli da parte della Banca centrale europea. A Francoforte l'indice Dax sale dell'1,19%, a 12'578,92 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dell'1,34%, a 5'079,00 punti, a Londra il Ftse 100 è in rialzo dell'1,09% a 6'410,57 punti, mentre a Milano il Ftse Mib si invola con un +2,22% a 20'069,05 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso debole. Il Dow Jones è salito dello 0,05% a 26.281,82 punti, il Nasdaq ha perso lo 0,70% a 9'615,81 punti mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,34% a 3'112,35 punti. Stamani a Tokyo il Nikkei ha chiuso con un progresso dello 0,74%, a quota 22'863,73 punti.

