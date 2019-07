La Borsa svizzera ha avviato l'ultima seduta della settimana in lieve ribasso con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una flessione dello 0,07% a 9.872,33 punti, mentre l'indice completo SPI scende dello 0,01% a quota 11.953,23.

Avvio lievemente positivo invece per Milano (il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,06%), Parigi (+0,13%) e Londra (+0,10%). Debole invece Francoforte (-0,10%).

Stamane la Borsa di Tokyo ha fatto segnare una variazione positiva dello 0,20%, con il Nikkei a quota 21.685,90. Chiusura in rialzo ieri sera anche per Wall Street con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,85% superando per la prima volta i 27 mila punti (27.088,08). In crescita pure l'indice S&P500, dello 0,23% a 2999,90 punti. In lieve calo invece il Nasdaq, che ha perso lo 0,08% a 8196,04.

Neuer Inhalt Horizontal Line