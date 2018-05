Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 9.13 29 maggio 2018 - 09:13

La borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne in territorio negativo, con l'indice SMI dei titoli guida in discesa dello 0,59% a 8'723,40 punti, mentre l'indice complessivo arretra dello 0,30% a quota 10'449,62.

Avvio di seduta in ribasso anche per Francoforte (Dax -0,60% a 12.786,15 punti), Londra (FTSE - 0,58% a 7.684,14 punti) e Parigi (CAC40 -0,77% a 5.466,48 punti). Partenza in forte calo per Milano, dove l'indice Ftse Mib cede l'1,8% a 21.535 punti.

Stamane la Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che giudicano sempre più intricata l'instabilità politica in Italia sul medio e lungo termine. Il Nikkei ha ceduto lo 0,55% a quota 22.358,43, con una perdita di 122 punti.

