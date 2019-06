La borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne praticamente piatta: l'indice SMI dei titoli guida, dopo i primi scambi, segna una flessione dello 0,07% a 9.841,10 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,07% a quota 11.899,41.

Avvio negativo anche a Milano (il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,04% a 20.617 punti), Francoforte (DAX -0,13% a 12.069,37 punti) e Parigi (CAC 40 -0,08% a 5.386,38 punti). Londra segna invece un leggero rialzo dello 0,17% con l'indice FTSE-100 a 7.369,50 punti).

Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio positivo. Il Dow Jones è salito dello 0,08% a 26.110,83 punti, il Nasdaq dello 0,62% a 7.845,02 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,24% a 2.894,04 punti. Per le Borse in Asia la seduta è stata contrastata in attesa della riunione della Fed americana. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,72% a 20.972,71 punti.

