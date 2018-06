Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 15.08 28 giugno 2018 - 15:08

Perde ulteriormente terreno la Borsa svizzera nel pomeriggio. Poco dopo le 15.00, l'indice SMI dei titoli guida cedeva lo 0,82% a 8434,46 punti. L'indice completo SPI perdeva lo 0,89% a 10'130,76 punti.

Tutti i titoli dell'SMI, tranne Nestlé, sono in perdita. Maglia nera è LafargeHolcim che cede il 2,24%. È di oggi la notizia che Lafarge è stata messa sotto accusa in Francia per complicità in finanziamento del terrorismo e per crimini contro l'umanità per le sue attività in Siria.

Neuer Inhalt Horizontal Line