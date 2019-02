Giornata negativa alla borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9412,19 punti, in flessione dello 0,52% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,59% a 10'982,75 punti.

"Dopo cinque sedute consecutive in crescita una lieve correzione non giunge a sorpresa", ha indicato un commentatore. Qua e là si è assistito a realizzi di guadagno, favoriti fra l'altro dal fatto che ieri l'SPI ha raggiunto un massimo di tutti i tempi.

In ambito geopolitico si è percepito un certo nervosismo per le scaramucce fra India e Pakistan. Prudenza viene anche manifestata in vista dell'incontro ad Hanoi fra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Sul fronte monetario l'attenzione era concentrata sull'audizione che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha tenuto alla commissione finanziaria della Camera dei rappresentanti. Il franco è apparso in leggero rafforzamento su euro e dollaro: è l'effetto "ricerca di un porto sicuro", favorito dallo spirare di venti di guerra in Asia.

Per quanto riguarda i singoli titoli hanno frenato il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-1,25% a 90,12 franchi), Novartis (-0,17% a 91,40 franchi) e Roche (-0,29% a 278,10 franchi). Male orientati si sono rivelati pure i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,98% a 20,26 franchi), Adecco (-0,59% a 56,30 franchi), Geberit (-1,98% a 400,10 franchi) - su cui ha pesato un giudizio negativo di Berenberg - e LafargeHolcim (-0,54% a 49,62 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-0,20% a 299,40 franchi) si è difesa meglio di Richemont (-0,93% a 76,32 franchi).

Più ispirati si sono rivelati i bancari UBS (+0,08% a 12,64 franchi), Credit Suisse (+0,94% a 12,33 franchi) e Julius Bär (+1,66% a 42,83 franchi). Nello stesso comparto finanziario vendite hanno interessato gli assicurativi Zurich (-0,33% a 328,90 franchi) e Swiss Re (-0,04% a 98,74 franchi), ma non Swiss Life (+0,77% a 431,30 franchi).

Completano il quadro dei titoli principali Givaudan (-0,36% a 2498,00 franchi), Lonza (-3,19% a 288,30 franchi), SGS (-1,06% a 2528,00 franchi) e Swisscom (+0,13% a 463,50 franchi).

Una pioggia di risultati aziendali ha messo in movimento il mercato allargato. Hanno informato sull'andamento degli affari Kühne+Nagel (-7,21% a 129,40 franchi), Bobst (-7,08% a 78,75 franchi), Kudelski (-3,88% a 5,95 franchi), APG (-4,57% a 334,00 franchi), Georg Fischer (-1,14% a 908,50 franchi) e Zehnder (+4,20% a 36,00 franchi). Sunrise (-0,61% a 80,90 franchi) ha comunicato di essere in trattative avanzate per rilevare UPC, un'operazione che gli analisti considerano non esente da rischi. Santhera (-14,17% a 15,38 franchi) arretra pesantemente dopo le ultime sedute fortemente positive.

