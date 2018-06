Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 17.51 07 giugno 2018 - 17:51

Dopo aver trascorso gran parte della seduta in territorio positivo i listini della Borsa svizzera sono scivolati sotto la parità, per poi chiudere appena al di sopra. L'SMI segna un +0,04% a 8'548.33 punti, l'SPI un +0,03% a 10'294.48 punti.

Gli investitori sono in attesa del vertice del G7 di domani in Canada per valutare l'impatto sui rapporti internazionali delle politiche americane in tema di dazi, è stato rilevato. In assenza di notizie significative i singoli titoli si sono mossi senza chiara direzione e con forti sbalzi.

Tra le blue chip sotto pressione il lusso, con Swatch che ha perso il 2,04% a 485.00 franchi e Richemont l'1,44% a 91.58 franchi. In perdita anche Nestlé (-0,51% a 73.70 franchi), SGS (-0,38% a 2'603.00 franchi), Geberit (-0,20% a 439.10 franchi), Lonza (-0,11% a 266.90 franchi) e ABB (-0,09% a 22.69 franchi). In luce per contro gli assicurativi Swiss Life (+1,03% a 344.80 franchi) e Zurich (+1,02% a 296.70 franchi).

