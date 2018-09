Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 settembre 2018 17.55 18 settembre 2018 - 17:55

Seduta quasi interamente negativa quella odierna per la Borsa svizzera. L'indice principale SMI ha chiuso le contrattazioni con una flessione dello 0,23% a punti, quello allargato SPI dello 0,22% a 10'640.04 punti.

Hanno influenzato negativamente l'indice principale soprattutto i pesi massimi difensivi, a partire dai due colossi farmaceutici Novartis (-0,46% a 81.46 franchi) e Roche (-0,17% a 236.65 franchi). Nestlé, che ha annunciato la cessione - considerata positiva dagli analisti - dell'assicuratore vita Gerber Life per 1,55 miliardi di dollari, è scesa dello 0,25% a 80.60 franchi.

Tra le blue chip in luce Julius Bär (+1,20% a 49.07 franchi). Invariata a 14.55 franchi Credit Suisse mentre UBS segna una contrazione dello 0,20% a 15.10 franchi. Positivi gli assicurativi, con Swiss Life salita dello 0,22% a 357.70 franchi, Swiss Re dello 0,20% a 88.08 franchi e Zurich dello 0,10% a 299.50 franchi. In rialzo anche il lusso con Swatch in progressione dello 0,39% a 384.90 franchi e Richemont dello 25% a 80.72 franchi.

