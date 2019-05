La Borsa svizzera ha chiuso la seduta in calo, sulla scia delle preoccupazioni legate alla guerra commerciale tra Usa e Cina. L'SMI ha ceduto lo 0,83% a 9'577.38 punti, l'SPI lo 0,70% a 11'594.44 punti.

Sul listino principale si è messa a lungo in evidenza Adecco dopo la pubblicazione di utili trimestrali sopra le attese, ma i guadagni si sono via via assottigliati e alla fine il titolo ha chiuso solo con un +0,38% a 57.92 franchi. In territorio positivo anche Swisscom (+0,92% a 473.60 franchi) mentre Sika è invariata a 154.30 franchi.

Sono invece risultati sotto pressione soprattutto i bancari UBS (-2,04% a 12.51 franchi), che rischia peraltro una sanzione da 83 milioni di euro in Germania, e Credit Suisse (-1,31% a 12.79 franchi) e il lusso. Swatch segna un -1,77% a 288.70 franchi e Richemont un -1,69% a 72.04 franchi. Non hanno aiutato il listino nemmeno i pesi massimi difensivi: Nestlé è scesa dello 0,29% a 97.52 franchi, Novartis dello 0,92% a 82.95 franchi e Roche dello 0,58% a 266.45 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line