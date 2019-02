Dopo una mattinata abulica, la Borsa svizzera ha virato chiaramente in positivo nel pomeriggio: in chiusura, l'indice dei titoli guida SMI si è fermato a 9461,21 punti, in crescita dello 0,67%, dopo aver toccato i 9481 punti, nuovo record stagionale.

L'indice completo SPI ha registrato un guadagno dello 0,56% a 11'047,79 punti.

A spingere gli investitori ad acquistare è stata la probabile proroga della Brexit, chiesta da Theresa May, nonché il clima meno teso nella guerra commerciale che oppone la Cina agli Stati Uniti.

Particolarmente in luce oggi i titoli del lusso, che hanno nella Cina un importante mercato. Richemont è salita del 2,01% a 77,04 franchi e Swatch dell'1,90% a 300 franchi. Il gigante dell'orologio con sede a Bienne ha chiesto una "somma milionaria a tre cifre" alla società sudcoreana Samsung, accusata di aver copiato il design dei quadranti del gruppo svizzero per il suo smartwatch.

Dopo una mattina in calo, Nestlé ha recuperato terreno guadagnando lo 0,20% a 91,26 franchi. In crescita anche Novartis (+0,39% a 91,56 franchi) e Roche (+0,90% a 278,90 franchi). Novartis ha indicato oggi di voler rendere autonoma la sua filiale oftalmologica, Alcon, al più tardi in aprile.

In flessione stamattina, anche i bancari hanno approfittato del buon momento dei mercati nel pomeriggio. Ubs è salita dello 0,76% a 12,63 franchi, Credit Suisse dello 0,70% a 12,21 franchi e Julius Baer dello 0,84% a 42,13 franchi. Julius Baer ha reso noto di essersi alleata con lo specialista di Zugo nelle criptomonete Seba Crypto.

Tra gli assicurativi, Zurich ha segnato una progressione dello 0,43% a 330 franchi, Swiss Re dello 0,35% a 98,78 franchi e Swiss Life dello 0,99% a 428 franchi. Quest'ultima società ha realizzato nel 2018 un risultato operativo in crescita su base annua del 4% a 1,55 miliardi di franchi e un utile netto in progressione del 7% a 1,08 miliardi.

Unico titolo in controtendenza Lonza, che ha tuttavia limitato le perdite (-0,03% a 297,80 franchi). Bene, tra i ciclici, LafargeHolcim, salita dell'1,98% a 49.89 franchi. È di oggi la notizia che il gigante del cemento ha spuntato una commessa da 110 milioni di euro (circa 124 milioni di franchi) per un cantiere delle rete di trasporti "Grand Paris Express" (GPE) in vista delle Olimpiadi in questa città che si terranno nel 2024.

ABB ha guadagnato lo 0,54% a 20,46 franchi, Adecco lo 0,60% a 53,92 franchi, Sika l'1,19% a 136,30 franchi, Swisscom l'1,18% a 462,90 franchi.

Sul mercato allargato, Implenia ha ceduto il 16,40% a 30,18 franchi. Nonostante un elevato aumento delle entrate, Implenia ha registrato nel 2018 un forte calo della redditività. Il più grande gruppo svizzero attivo nel settore della costruzione ha subito un crollo dell'utile netto del 92,4% su base annua a 504'000 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line