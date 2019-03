La Borsa svizzera ha chiuso la prima seduta della settimana in flessione, con l'indice dei principali titoli SMI a 9'305,50 punti, in calo dello 0,15%, e l'indice complessivo SPI a quota 11'038,06, con un -0,22%.

Sui listini, secondo gli osservatori, hanno continuato ad incidere i timori economici e geopolitici della scorsa settimana. In fine di mattina le piazze erano state spinte temporaneamente al rialzo dal dato dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche, migliorato a sorpresa a marzo: l'indicatore è salito a 99,6 dai 98,5 punti di febbraio, contro le attese per un dato invariato. Ma l'atmosfera generale è rimasta pesante, dopo il forte calo stamane della Borsa di Tokyo e con gli investitori che hanno anticipato un'inversione della crescita economica globale.

Sulla piazza zurighese i pesi massimi difensivi hanno terminato la seduta contrastati, con il gigante dell'alimentare Nestlé che ha allungato dello 0,21% (a 94,06 franchi), mentre Roche e Novartis sono arretrate rispettivamente dello 0,24% (a 268,75 franchi) e dello 0,56% (a 92,52 franchi).

In rosso invece tutti i bancari: UBS ha lasciato sul terreno lo 0,25% (a 11,81 franchi), Credit Suisse lo 0,44% (a 11,40 franchi) e Julius Bär l'1,07% (a 0,54 franchi). Nello stesso comparto finanziario Swiss Life si è mantenuta sopra la soglia della parità (+0,49% a 430,80 franchi), come pure Swiss Re (+0,21% a 96,64 franchi), al contrario di Zurich Insurance (-0,18% a 328,20 franchi).

Contrastati anche i ciclici con LafargeHolcim che ha guadagnato lo 0,16% (a 48,94 franchi), Adecco in progressione dello 0,08% (a 51,50 franchi), ABB che ha perso lo 0,27% (a 18,45 franchi) e Geberit in scivolata dello 0,17% (a 405,30 franchi). Il segmento del lusso ha invece chiuso in positivo, con Richemont (+0,82% a franchi 71,18) che ha fatto meglio di Swatch (+0,25% a 283,00 franchi ).

Completano il quadro Givaudan (+0,51% a 2'544,00 franchi), Swisscom (-0,41% a 481,20 franchi), Lonza (-0,94% a 285,80 franchi), SGS (-0,79% a 2'503,00 franchi) e Sika (-0,72% a 137,40 franchi).

