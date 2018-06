Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

28 giugno 2018 - 17:51

Giornata negativa oggi per la Borsa svizzera, trascinata al ribasso dai timori per lo scoppio di una guerra commerciale globale: l'indice SMI dei titoli guida ha ceduto lo 0,50% a 8461,71 punti. L'indice completo SPI è arretrato dello 0,59% a 10'161,46 punti.

A parte Givaudan (+0,14% a 2225 franchi) e Nestlé (+0,85% a 76,30 franchi), tutti gli altri titoli del listino principale sono in discesa. Circa il gigante alimentare di Vevey, secondo l'agenzia AWP il mercato si attende buone cifre riguardo i ricavi: l'azienda è riuscita infatti a far "digerire" gli attesi innalzamenti dei prezzi. Anche il cambio col dollaro dovrebbe arridere alla multinazionale.

UBS ha ceduto lo 0,62% a 15,14 franchi, Credit Suisse lo 0,47% a 14,78 franchi e Julius Bär lo 0,28% a 57,66 franchi. Tra gli assicurativi, Zurich ha perso lo 0,48% a 291,70 franchi, Swiss Re lo 0,84% a 84,66 franchi e Swiss Life lo 0,52% a 341,20 franchi. Tra i titoli difensivi, Novartis è arretrata dello 0,52% a 72,42 franchi e Roche dello 0,62% a 217,20 franchi.

Fanalini di coda sono Richemont (-2,18% a 82.70 franchi) e LafargeHolcim, che ha ceduto l'1,95% a 48,25 franchi. È di oggi la notizia che Lafarge è stata messa sotto accusa in Francia per complicità in finanziamento del terrorismo e per crimini contro l'umanità per le sue attività in Siria.

