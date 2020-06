La Borsa svizzera ha chiuso le contrattazioni in forte rialzo. (immagine simbolica)

La Borsa svizzera ha approfittato oggi delle speranze di un superamento più rapido del previsto della crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus. L'indice principale SMI è salito sopra la soglia dei 10'000 punti, chiudendo a quota 10'183.77 (+2,33%).

Da parte sua il listino allargato SPI ha fatto segnare un +1,83% a 12'584.39 punti.

Tra le blue chip hanno fatto faville i finanziari: Swiss Re è cresciuta dell'8,21% a 75.62 franchi, Credit Suisse del 6,37% a 9.812 franchi, Zurich del 6,10% a 344.30 franchi, Swiss Life del 5,08% a 370.50 franchi e UBS del 4,69% a 11.17 franchi.

In forte rialzo anche i ciclici Adecco (+5,18% a 49.38 franchi), ABB (+5,10% a 20.60 franchi), LafargeHolcim (+4,99% a 42.90 franchi) e Geberit (+3,07% a 483.30 franchi); un po' meno sostenuto l'incremento di Sika (+1,31% a 174.25 franchi). Nel lusso Swatch è salita del 5,06% a 204.50 franchi e Richemont del 4,78% a 61.32 franchi.

SGS, che rileva la piccola azienda francese CTA Gallet, attiva nei controlli dei veicoli, è avanzata del 3,96% a 2'391.00 franchi.

Quanto ai pesi massimi difensivi, Nestlé ha chiuso con un +0,91% a 103.86 franchi e Roche con un +1,27% a 339.10 franchi, mentre Novartis (-0,13% a 82.48 franchi) è l'unico titolo negativo: l'agenzia americana per i medicinali FDA ha deciso di sottoporre il farmaco contro la sclerosi multipla Ofatumumab a un esame più approfondito. Una decisione in merito all'omologazione è ora attesa per settembre, mentre il gruppo basilese ne aspettava una già questo mese.

Nel mercato allargato in forte rialzo Lastminute.com (+12,38% a 23.60 franchi), che riferisce di un aumento delle visite sul suo portale di viaggi così come delle prenotazioni.

Bene anche Sulzer (+4,85% a 82.15 franchi) grazie a un rapporto favorevole dell'Agenzia internazionale dell'energia, di cui potrebbe approfittare anche il fabbricante di pompe zurighese. Il gruppo ha anche annunciato oggi il rilevamento di una quota del 25% nella finlandese Tamturbo specializzata nelle cleantech.

Autoneum ha invece perso il 4,62% a 89.80 franchi sulla scia di un avvertimento sugli utili del primo semestre.

