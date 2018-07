Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 luglio 2018 - 18:00

La Borsa svizzera ha chiuso le contrattazioni in leggero rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli in progressione dello 0,10% a 8'768,91 punti, mentre l'indice complessivo SPI è salito dello 0,23% a quota 10'516,99.

Sul piano internazionale ha influito negativamente il calo della fiducia economica in Germania e nell'Ue, zavorrata dai timori per una guerra commerciale con gli Usa e dalla sensazione che la crescita abbia definitivamente superato il suo picco. Ha fatto da contrappeso l'aumento sopra le stime dell'indice Nfib, che misura l'ottimismo delle piccole imprese americane.

Sulla piazza zurighese sono risultati sotto la soglia della parità i farmaceutici Novartis (-0,03% a 76.82 franchi) e Roche (-0,04% a 225.10 franchi. In controtendenza Lonza, progredita del 2,44% (a 282.80 franchi). Il colosso dell'alimentare Nestlé è rimasto incollato sulle quotazioni di ieri (a 79.46 franchi).

Contrastati i bancari, con UBS che è scivolata all'indietro dello 0,36% (a 15.16 franchi). È arretrata, nella stessa misura, pure Credit Suisse (a 15.09 franchi), mentre meglio si è comportata Julius Bär (+0,20% a 59.78 franchi). Tra gli assicurativi non si è salvato nessuno: Zurich (-0,30% a 297.80 franchi), Swiss Re (-0,16% a 87.70 franchi) e Swiss Life (-0,81% a 346.80 franchi) hanno tutte ceduto terreno. Hanno invece resistito nel segmento del lusso sia Richemont (+1,32% a 85.14 franchi), sia Swatch (+1,52% a 465.90 franchi).

Sul mercato allargato Meier Tobler, società zurighese attiva nella climatizzazione, ha annunciato oggi un'inattesa contrazione del fatturato nel primo semestre, con un calo che dovrebbe attestarsi al 4% su base comparabile. Per due anni la società intende rinunciare a versare dividendi e il titolo in borsa è precipitato del 30,53% (a 22.60 franchi).

Movimento al rialzo (+7,72% a 1'788.00 franchi) invece per Interroll, che ha indicato oggi di aspettarsi nei primi sei mesi dell'anno una crescita organica del fatturato del 18%, mentre per il risultato operativo Ebit è previsto un passo avanti del 20%. Balzo del 43,02% (a 53.00 franchi) per Cassiopea, dopo la pubblicazione di risultati clinici promettenti relativi a un suo prodotto contro l'acne.

