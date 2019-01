Dopo un avvio in flessione, la Borsa svizzera ha assorbito già nel corso della mattinata le perdite, per poi evolvere poco sopra la parità nel pomeriggio.

In chiusura, l'indice SMI delle blue chip è avanzato dello 0,28% a 8965,71 punti. Sul mercato allargato, l'SPI è salito dello 0,42% a 10'509,19 punti.

Per buona parte della giornata le vendite su Novartis hanno appesantito i listini. In chiusura, il gigante farmaceutico ha recuperato terreno finendo a 85,58 franchi, in calo dello 0,09%. Chi non ha recuperato è Lonza, uscita con le ossa rotta dalla giornata odierna (-7,34% a 258,80 franchi).

Novartis ha pubblicato i risultati dell'esercizio 2018, chiusosi con un giro d'affari in aumento del 6%, rispetto all'esercizio precedente, a 51,9 miliardi di dollari e un utile netto in progressione del 64% a 12,6 miliardi.

Quanto a Lonza, l'esercizio 2018 si è chiuso positivamente per il gruppo chimico e farmaceutico, nonostante un utile in calo rispetto all'anno precedente. Il fatturato è salito del 21,9% a 5,54 miliardi di franchi. L'utile netto è sceso invece su un anno dell'1,1% a 659 milioni. Gli investitori sono rimasti spiazzati dal cambio repentino annunciato oggi al vertice dell'azienda.

Le vendite su Novartis e Lonza sono state più che recuperate grazie all'avanzata di Roche (+0,31% a 257,40 franchi) e Nestlé (+1,16% a 86,64 franchi). Roche, il concorrente basilese di Novartis ha annunciato di aver abbandonato due studi condotti assieme a AC Immune sul crenezumab, un medicamento contro l'Alzheimer.

Tra i bancari, UBS è salita dello 0,96% a 13,10 franchi, Credit Suisse dello 0,89% a 12,42 franchi e Julius Baer dello 0,67% a 40,83 franchi. Contrastati gli assicurativi: Zurich ha chiuso praticamente invariata (+0,06% a 312,80 franchi), mentre Swiss Life lasciato sul terreno lo 0,24% a 413,20 franchi e Swiss Re lo 0,02% a 95,78 franchi.

Bene, come ieri, Givaudan che ha messo a segno un +1,20% a 2439 franchi. Grazie ai buoni risultati di LVMH, Swatch ha terminato in progressione dell'1,03% a 303,70 franchi e Richemont dell'1,32% a 69,08 franchi.

