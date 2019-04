Seduta tutta in rialzo per la Borsa svizzera, anche se i listini hanno chiuso vicino ai minimi di giornata. L'indice principale SMI segna un +0,21% a 9'655.67 punti, quello allargato pure un +0,21% a 11'615.39 punti.

Tra le blue chip erano sotto i riflettori dopo i risultati trimestrali Novartis (+2,44% a 79.82 franchi) e Credit Suisse, che in apertura è arrivata a guadagnare attorno al 4,5% e poi ha perso via via terreno per terminare solo con un +0,07% a 13.52 franchi.

In forte progressione in mattinata, si sono un po' spente anche UBS (-0,04% a 13.39 franchi) ed Adecco (+0,76% a 58.62 franchi), che approfittava dei trimestrali sopra le attese della concorrente Randstad. Si è al contrario rafforzata Alcon (+2,46% a 57.56 franchi).

Hanno pesato sul listino Nestlé (-0,03% a 97.16 franchi) e Roche (-0,39% a 266.95 franchi). In calo pure il lusso (Swatch -0,66% a 316.90 franchi e Richemont -0,21% a 76.32 franchi) e gli assicurativi (Zurich -0,89% a 323.60 franchi, Swiss Life -0,40% a 475.50 franchi e Swiss Re -0,22% a 97.82 franchi). Contrastati i ciclici. Da parte sua Lonza ha perso l'1,13% o 3.50 franchi a 307.00 franchi ma bisogna considerare che era scambiata senza la cedola del dividendo di 2.75 franchi.

