Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 17.51 26 giugno 2018 - 17:51

Chiusura in lieve rialzo, dopo una giornata senza particolari sobbalzi, per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,23% a 8'477,98 punti, quello allargato SPI lo 0,27% a 10'188,40.

Dopo il tonfo di ieri, legato ai timori di una guerra sui dazi tra Stati Uniti e il resto delle economie mondiali, la situazione si è stabilizzata, anche se la prudenza ha continuato a regnare sovrana. "Le persone rimangono insicure riguardo all'evolversi della situazione", hanno affermato esperti all'agenzia Reuters.

Sul listino elvetico risultano contrastati i titoli bancari, con Credit Suisse in calo dello 0,30% a 14,81 franchi e UBS e Julius Bär in crescita rispettivamente dello 0,40% (a 15,11) e dello 0,14% (a 57,44). Positivi gli assicurativi, con Swiss Life in incremento dello 0,79% a 344,20, Swiss Re dello 0,40% a 85,66 e Zurich Insurance dello 0,38% a 292,80.

Neuer Inhalt Horizontal Line