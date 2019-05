La Borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna in territorio negativo, con l'indice SMI dei titoli guida in flessione dello 0,33% a 9680,87 punti e il listino allargato SPI in calo dello 0,30% a quota 11'710,90.

A tenere banco a livello internazionale continuano ad essere le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e il rinnovo delle istituzioni europee. Stamane la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) ha pubblicato i dati relativi al prodotto interno lordo (Pil) svizzero nel primo trimestre: la crescita è stata superiore alle attese degli analisti: +0,6% rispetto ai tre mesi precedenti.

Oggi sono stati diffusi anche i dati sulle esportazioni elvetiche in aprile, calate in termini reali dello 0,6% rispetto a marzo. I risultati complessivi hanno sofferto in particolare della contrazione nel settore dei prodotti chimici e farmaceutici, nel comparto delle macchine, dell'elettronica e nell'orologeria.

A livello internazionale sono stati pubblicati i dati sulla fiducia dei consumatori americani, salita in maggio a 134,1 punti da 129,2 di aprile. Il dato è superiore alle attese degli analisti.

Tornando al mercato zurighese, sul listino principale ha pesato l'andamento al ribasso dei pesi massimi difensivi Nestlé (-0,75% a 98,72 franchi), Roche (-1,14% a 268,85 franchi, maglia nera di giornata) e Novartis (-0,07% a 88,46 franchi).

Male anche i bancari UBS (-0,63% a 11,805 franchi) e Credit Suisse (-0,21% a 11,69 franchi). In ordine sparso gli assicurativi Swiss Re (+0,71% a 96,86 franchi), Swiss Life (-0,37% a 460,00 franchi) e Zurich (+0,12 a 331,10 franchi).

Andamento analogo per il settore del lusso, dove Swatch ha terminato le contrattazioni in calo (-0,19% a 265,30 franchi), mentre Richemont ha chiuso in crescita (+0,40% a 75,20 franchi).

Di seguito i titoli ciclici più sensibili alle variazioni congiunturali: LafargeHolcim (-0,10% a 49,99 franchi), ABB (-0,11% a 18.86 franchi), Adecco (-0,11% a 55,90 franchi) e Geberit (-0,02% a 448,40 franchi). Maggiore progressione di giornata per Alcon (+0,96% a 58,71 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line