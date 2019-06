Giornata negativa oggi per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha chiuso gli scambi in calo dello 0,61%, a 9'838,13 punti, mentre il listino allargato SPI ha terminato perdendo lo 0,63% a quota 11'880,90.

Oltre all'insicurezza dovuta al prossimo G20 di Osaka, a margine del quale è previsto un incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping sulla questione dei dazi, a pesare sugli indici ci sono stati anche i dati contrastanti sulla fiducia dei consumatori in Germania, scesa oltre le stime, e in Francia, salita più del previsto.

Nonostante l'apertura positiva di Wall Street, dagli Usa sono arrivate notizie negative sugli ordini di beni durevoli che in maggio sono calati dell'1,3%. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su un calo dello 0,3%.

Per quanto riguarda le blue chip, bene i bancari UBS (+1,20%, a 11,425 franchi) e Credit Suisse (+1,55% a 11,50 franchi). Positivi pure gli assicurativi: Swiss Re ha chiuso con un +0,08% (a 99,08 franchi), Swiss Life con un +0,15% (a 481,70 franchi) e Zurich con un +0,41% (a 341,50 franchi).

Non hanno invece sostenuto i listini i pesi massimi difensivi: Novartis (-2,07% a 89,02 franchi) e Roche (-0,65% a 274,50 franchi) hanno risentito delle dichiarazioni critiche di Trump sulla politica dei prezzi nel settore farmaceutico. Dal canto suo Nestlé, dopo una mattinata favorevole in seguito all'annuncio che la multinazionale con sede a Vevey (VD) adotterà presto l'etichetta a "semaforo" Nutri-Score, ha chiuso le contrattazioni in calo (-0,89% a 100,10 franchi).

Ha terminato gli scambi contrastato il settore del lusso: Richemont (-0,20% a 81,82 franchi) e Swatch (+0,77% a 273,30 franchi). Contrastati pure i titoli ciclici, più sensibili alle variazioni congiunturali: SGS in particolare ha lasciato sul terreno lo 0,99% (a 2510,00 franchi).

Sul mercato allargato Panalpina ha perso lo 0,36% a 221,20 franchi. Stamane il suo concorrente danese DSV ha annunciato che il termine dell'offerta per il rilevamento del gruppo logistico basilese slitta di quindici giorni.

