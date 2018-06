Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 18.01 19 giugno 2018 - 18:01

Giornata trascorsa interamente sotto la linea di demarcazione per la Borsa svizzera. L'indice dei titoli guida SMI ha chiuso gli scambi in calo dello 0,66% a 8463,41 punti. Il listino allargato SPI ha terminato in flessione dello 0,75% a quota 10'181,39.

Sul mercato continuano a pesare i timori relativi al contenzioso commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ventilati dal presidente statunitense Donald Trump.

In mattinata, esprimendosi al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo, il presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi, ha affermato che per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario economico caratterizzato da incertezze, "occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente".

