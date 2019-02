Dopo un avvio in calo la Borsa svizzera era risalita sopra la parità in mattinata, ma solo per poco tempo. In seguito i listini hanno perso sempre più terreno per chiudere sui minimi di seduta. L'indice principale SMI segna un -1,17% a 9'035.90 punti.

L'indice allargato SPI si situa invece, in calo dell'1,15%, a 10'571.75 punti. L'umore degli investitori è peggiorato in seguito a dati o previsioni congiunturali deludenti, risultati aziendali in chiaroscuro e mercati azionari esteri in flessione, ha affermato un operatore. "Gli investitori sono più prudenti e tendono a prese di beneficio."

Tra le blue chip sotto pressione Swisscom (-4,01% a 444.90 franchi), mentre l'altra azienda che ha pubblicato oggi i risultati 2018, Zurich, si è sottratta alla corrente generale ed è avanzata dello 0,57% a 316.70 franchi. In difficoltà anche Novartis (-1,07% a 88.40 franchi), mentre hanno contenuto le perdite gli altri due pesi massimi difensivi Nestlé (-0,78% a 86.30 franchi) e Roche (-067% a 266.55 franchi), così come Swiss Re (-0,76% a 96.00 franchi).

