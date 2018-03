Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Giornata tutta negativa per la Borsa svizzera, con i listini che hanno terminato vicino ai minimi di seduta. L'indice principale SMI ha chiuso in calo dell'1,28% a 8'792.38 punti, l'SPI dell'1,34% a 10'121.25 punti.

Gli investitori sono preoccupati per una possibile accelerazione del ritmo di rialzo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti con l'arrivo del nuovo presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Ma pesano sul clima degli affari anche le elezioni in Italia e la votazione dei membri dell'SPD sulla nuova grande coalizione in Germania, entrambi in agenda nel prossimo fine settimana.

Tra le blue chip sotto pressione Adecco (-8,23% a 69.98 franchi) sebbene il numero uno mondiale del lavoro interinale Adecco abbia registrato lo scorso anno una crescita dell'utile netto del 9% a franchi a 788 milioni di euro (899 milioni di franchi). Il fatturato è da parte sua progredito del 4% a franchi, raggiungendo i 23,7 miliardi di euro. Il 2018 è però cominciato in modo debole.

In forte calo anche i bancari UBS (-1,88% a 17.73 franchi), Credit Suisse (-1,91% a 17.23 franchi) e Julius Bär (-2,37% a 60.14 franchi), nonché il lusso, con Swatch in flessione del 2,58% a 389.50 franchi e Richemont dell'1,85% a 81.72 franchi.

Pesanti tra i ciclici anche Sika che ha lasciato sul terreno il 2,89% a 7'555.00 franchi, Geberit (-1,42% a a 422.10 franchi), ABB (-0,95% a 22.84 franchi), mentre ha contenuto le perdite LafargeHolcim (-0,69% a 55.00 franchi), che presenterà domani i conti annuali.

In forte calo tra gli altri titoli Lonza (-3,32% a 232.80 franchi), SGS (-2,12% a 2'356.00 franchi), Zurich (-1,57% a 307.10 franchi) e Swisscom (-1,48% a 504.40 franchi). In flessione anche i pesi massimi difensivi Nestlé (-1,06% a 74.48 franchi), Novartis (-0,91% a 78.44 franchi) e Roche (-0,32% a 218.60 franchi), che si era tenuta a lungo a galla.

Quanto alle numerose aziende del listino allargato che hanno presentato oggi i risultati annuali, Implenia è avanzata del 3,51% a 73.65 franchi, GAM Holding dell'1,29% a 17.34 franchi, Kardex dello 0,98% a 124.00 franchi, Orior dello 0,79% a 76.30 franchi e la Banca cantonale di Basilea dello 0,52% a 76.80 franchi, mentre Ascom ha perso il 6,35% a 22.50 franchi, VZ Holding il 5,54% a 281.50 franchi, Swiss Prime Site il 2,04% a 86.60 franchi e Sunrise lo 0,33% a 89.40 franchi.

Da parte sua Leclanché ha ceduto il 2,22% a 2.20 franchi a franchi. Il fabbricante vodese di batterie ha annunciato oggi di aver trovato una soluzione per i suoi problemi di finanziamento sino al secondo trimestre. Il problema reso noto ieri - si parlava di una situazione di sovraindebitamento segnalata dal revisore dei conti - è stato risolto grazie a un prestito parzialmente convertibile di 57,5 milioni sottoscritto dal principale azionista, la società lussemburghese Finexis. Ieri il titolo aveva perso in chiusura l'8%.

