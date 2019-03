Partita in negativo la borsa svizzera si è mossa in modo altalenante per tutta la seduta per chiudere in positivo con l'indice dei valori guida SMI in crescita dello 0,15% a 9'496,93 punti e quello allargato SPI dello 0,06% a 11'238,54 punti.

Sul listino principale chiudono in rosso i pesi massimi difensivi Novartis, la cui filiale Alcon ha comunicato oggi l'acquisizione dell'impresa americana PowerVision, e Roche, che cedono rispettivamente lo 0,55% (a 93,28 franchi) e lo 0,24% (a 271,00 franchi), mentre in positivo appare Nestlé (+0,47% a 94,16 franchi). In netta progressione i titoli bancari che sembrano reagire favorevolmente alle discussioni di fusione tra le tedesche Commerzbank e Deutsche Bank: UBS cresce del 2,13% (a 12,48 franchi e Credit Suisse del 2,40% (a 12,38 franchi). Julius Bär, che ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale nel quale viene indicata tra l'altro la remunerazione di complessivamente 6,16 milioni di franchi del Ceo Bernhard Hodler nel 2018, avanza dell'1,05% (a 44,36 franchi).

Tra gli assicurativi, Zurich e Swiss Life guadagnano entrambi lo 0,41% rispettivamente a 339,00 franchi e a 444,50 franchi. In calo invece Swiss Re (-0,28% a 99,82 franchi): la compagnia di riassicurazione potrebbe dover far fronte a richieste di risarcimento di danni per lo schianto dell'aereo Boeing di Ethiopian Airlines. Il gruppo fa parte dei consorzi che hanno assicurato sia il costruttore del velivolo che la compagnia aerea, ha riferito all'agenzia Reuters una portavoce di Swiss Re. Contrastati risultano i titoli più sensibili alla congiuntura: in crescita ABB (+1,17% a 19,49 franchi) e Adecco (+0,30% a 53,62 franchi), in perdita Geberit (-0,34% a 414,00 franchi), LafargeHolcim (-0,12% a 51,02 franchi) e Sika (-0,36% a 138,00 franchi). In calo chiudono entrambi i titoli del lusso: Swatch cede lo 0,68% (a 290,00 franchi) e Richemont scende dello 0,58% (a 72,18 franchi).

